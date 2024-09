16enne ucciso: folla di gente a Bologna per ricordare Fallou

Tantissima gente, soprattutto giovani, si è ritrovata questo pomeriggio a Bologna, in via Piave, dove mercoledì sera è stato ferito a morte il 16enne Fallou Sall, studente dell'Itis Belluzzi-Fioravanti, colpito con una coltellata da un coetaneo, poi fermato dalla polizia. Ieri gli amici di Fallou avevano lanciato un appello sui social per ritrovarsi in via Piave e portare fiori e lasciare un ricordo "per un fratello" che non c'è più.

"Ciao Fallou, fai buon viaggio, ti ricordiamo sempre e solo con un sorriso", si legge su uno dei cartelli appoggiati ad un palo. Alla commemorazione ha partecipato anche Mao Sall, padre di Fallou, che con un abbraccio commovente ha stretto a se l'amico del figlio, un 17enne bengalese, anche lui ferito da una coltellata dell'aggressore. Secondo il racconto del 17enne, Fallou era intervenuto per difenderlo ed ha avuto la peggio.

Nel primo pomeriggio anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è recato in via Piave per rendere omaggio al 16enne deceduto durante il trasporto in ospedale.



