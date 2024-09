Fermo disposto dal pm convalidato e custodia cautelare in istituto penale minorile per il sedicenne accusato a Bologna dell'omicidio del coetaneo Fallou Sall e del tentato omicidio di un altro minorenne bengalese, la sera del 4 settembre, in via Piave. Lo ha deciso all'esito dell'udienza di convalida il Gip Anna Filocamo del tribunale per i minorenni, ravvisando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari a carico dell'indagato.





