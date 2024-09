Un concerto per il neonato Liceo Musicale di Ravenna il 12/9

Quattro violoncellisti dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Francesco Angelico, Matteo Bodini, Luca Dondi e Luigi Visco, festeggiano il nuovo Liceo Musicale di Ravenna, nato all'interno del Liceo Artistico 'Nervi-Severini', con un concerto il 12 settembre alle 17,30 nell'ex Chiesa di Santa Maria delle Croci (via Guaccimanni).

L'ensemble presenterà un percorso musicale fra Verdi e Puccini, dal preludio della Traviata a 'E lucevan le stelle' da Tosca, dal preludio dei Masnadieri a 'Ella giammai m'amo' del Don Carlo. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

"Il nuovo indirizzo di studi rappresenta un'importante opportunità per gli studenti che desiderano coniugare una solida preparazione accademica con un percorso formativo di alto livello in ambito musicale - ha dichiarato il preside del liceo Gianluca Dradi - L'indirizzo musicale, accanto alla consolidata offerta del Liceo Artistico, farà di questa istituzione scolastica un polo delle arti che offrirà a tutti gli studenti l'occasione di crescere in un ambiente vivace e creativo, ricavando nuovi stimoli dalla possibilità di confrontarsi con le diverse articolazioni dell'arte. Ne beneficeranno quindi sia gli studenti dell'indirizzo Artistico sia quelli dell'indirizzo Musicale. Il concerto è anche l'occasione per festeggiare con le istituzioni, come il Conservatorio Giuseppe Verdi, la Fondazione Ravenna Manifestazioni, l'associazione Amici di Ravenna Festival e le scuole medie ad indirizzo musicale, che hanno creduto in questo progetto, aiutandoci a raggiungere l'obiettivo".



