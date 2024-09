Tornano i 'weekend del gusto' tra Bologna e Modena

Prende il via il 21 settembre la seconda edizione di "Bologna-Modena: weekend del gusto", il primo prodotto turistico unitario del Territorio Turistico Bologna-Modena. Sviluppato di concerto con Fondazione Bologna Welcome e Modenatur, e lanciato nel settembre 2023, è nato dall'esigenza di dotarsi di un'offerta turistica unitaria e rappresentativa delle anime di entrambi i territori, valorizzandone i punti di forza comuni senza trascurarne le peculiarità. Non a caso, si è deciso fin da subito di imperniare il prodotto sull'enogastronomia, da sempre driver turistico attrattivo che pone in connessione Bologna e Modena e che ha contribuito a rendere celebre quest'area in tutto il mondo come "Food Valley".

In seguito alla buona riuscita dell'edizione pilota, che durava due fine settimana e coinvolgeva unicamente i territori di confine (colline tra Bologna e Modena), l'iniziativa viene quest'anno riproposta in versione estesa e arricchita: si svolgerà infatti durante sei fine settimana (21-22 e 28-29 settembre, 5-6, 12-13, 19-20 e 26-27 ottobre) e coprirà una porzione più ampia del Territorio Turistico. Le esperienze proposte interesseranno, oltre ai territori di confine, come la zona collinare fra Bologna e Modena e la pianura a Nord, anche l'area dell'imolese e la zona sud-ovest della Provincia di Modena. Ogni fine settimana i visitatori avranno la possibilità di scegliere tra 12 esperienze con degustazione - sei il sabato, sei la domenica, per un totale di 72 appuntamenti - che permetteranno di scoprire come nascono le eccellenze enogastronomiche locali. Salumifici, cantine, acetaie, caseifici (alcuni accessibili in via straordinaria per l'occasione) sono solo alcuni dei luoghi di produzione che apriranno le loro porte a residenti e turisti italiani e stranieri: le visite saranno infatti in doppia lingua italiano/inglese. Tutte le esperienze possono essere acquistate singolarmente online, sui siti extrabo.com e visitmodena.it, oppure nei punti informativi dei due territori.



