Prosa, musica e stand up comedy per il Dehon di Bologna

Dalla prosa classica al teatro dialettale, dalla musica alla stand up comedy, dal teatro per i più piccoli a quello sociale: sono alcuni dei generi presenti nella nuova stagione, la quarantesima, del Teatro Dehon di Bologna "pronti a una relazione aperta", "perché nel nostro teatro non ci sono barriere se non quella della qualità", ha spiegato il direttore artistico Piero Ferrarini. E dunque nelle oltre 200 serate d'apertura del sipario per oltre 80 spettacoli, il palcoscenico sarà attraversato da artisti come Gaia De Laurentiis, Max Pisu, Debora Caprioglio, Corrado Tedeschi, Enzo Decaro, Pino Quartullo, Roberto Mercadini, Edoardo Siravo, Isabel Russinova, Ron, i Gemelli di Guidonia, per citarne solo alcuni, per un cartellone che ancora una volta apazia in tutte le tendenze classiche e contemporanee dello spettacolo dal vivo.

Primo appuntamento in calendario è con la Compagnia Teatroaperto / Teatro Dehon, che gestisce lo spazio di via Libia, che dal 27 al 29 settembre riporta in scena un classico della prosa brillante francese, 'Il Rompiballe' di Francis Veber. Compagnia che tornerà con la 'Cena dei Cretini' per la serata di Capodanno il 31 dicembre e repliche il 28 e 29 dicembre e 3, 4 e 5 gennaio. Da segnalare poi l'ultima regia di Maurizio Scaparro, 'Il Re muore' di Eugène Ionesco (18-19 ottobre), interpretato da Edoardo Siravo; e 'L'Avaro Immaginario' di e con Enzo Decaro, insieme con la Compagnia Luigi De Filippo (7, 8 e 9 febbraio). Per quanto riguarda la musica ci sarà il bolognese Ron con 'Chi è di scena. Dialogo tra un cantautore e uno specchio" (29 novembre); quindi il trio dei Gemelli di Guidonia con "Intelligenza musicale" (25 gennaio) e gli omaggi a Ennio Morricone con Stefano Masciarelli, a Lucio Battisti, a Rabagliati col bolognese Franz Campi, a Rino Gaetano, a Lucio Dalla e ai Pink Floyd. In una città dove il cibo suscita discussione, non poteva poi mancare l'esperimento gastronomico con Tiziana Di Masi e il suo "Giro d'Italia in 80 Dolci". Prosegue anche la ventennale collaborazione con la Casa dei Risvegli - Gli Amici di Luca con attori usciti dal coma impegnati nella rassegna "Diverse abilità in scena".



