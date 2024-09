Oltre 120 opere di Toulouse-Lautrec in mostra a Parma

Parigi fin-de-siècle offre uno sguardo approfondito sulle opere di uno dei più grandi maestri dell'arte grafica del XIX secolo, Henri de Toulouse-Lautrec, nella mostra Il mondo del circo e di Montmartre in programma dal 7 settembre al 12 gennaio a Parma, nello storico Palazzo Della Rosa Prati. L'esposizione, in Italia dopo diverse tappe in Europa, si compone di oltre 120 opere e vuole celebrare i 160 anni dalla nascita di Toulouse-Lautrec (1864-1901).

La mostra, curata da Joan Abellò, si apre con una panoramica del vivace ambiente artistico e culturale di Parigi durante la Belle Époque, evidenziando l'atmosfera ribollente dei caffè, dei cabaret, dei teatri e del circo, che tanto hanno ispirato Toulouse-Lautrec. Trovò, infatti, conforto e ispirazione nelle strade, nelle prostitute e nei locali di Montmartre, primo fra tutti il Moulin Rouge, che divennero soggetti di molte delle sue opere più celebri. Il percorso della mostra metterà in luce proprio i suoi temi ricorrenti, tra cui il circo, la vita notturna parigina, i ritratti di artisti e celebrità dell'epoca e la rappresentazione delle classi sociali marginalizzate.

Attraverso una sequenza cronologica e tematica, i visitatori potranno apprezzare l'evoluzione dello stile di Toulouse-Lautrec e le diverse tecniche che ha impiegato nel corso della sua carriera. Quattro le sezioni in mostra: I manifesti e le illustrazioni, Il circo, I ritratti, L'esperienza multimediale.





