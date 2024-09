Mostra foto di Marco Menozzi racconta il 'pianeta Alzheimer'

Le foto di famiglia per raccontare il "pianeta Alzheimer": martedì 10 settembre alle 12.30, nei locali dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna a Bologna, sarà inaugurata 'In memoria di me', mostra fotografica di Marco Menozzi in cui l'artista esplora il tema dell'Alzheimer attraverso la fotografia. L'esposizione sarà visitabile fino al 20 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, con ingresso gratuito.

"Le opere in mostra - spiega la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti - sono realizzate con passione e dedizione e si basano su fotografie prelevate dall'archivio famigliare dell'artista, che è stato il principale caregiver della madre. Attraverso queste installazioni, sculture e opere grafiche, vogliamo sensibilizzare il pubblico sulla fragilità della memoria umana e promuovere la comprensione e l'empatia verso chi convive con questa malattia", Sempre martedì 10 settembre, alle 15, nella Sala A dell'Assemblea legislativa, si terrà 'Prospettive e esperienze diverse sul tema delle Malattie Degenerative', conferenza cui parteciperanno Ottavia Soncini, presidente Commissione Politiche per la Salute, Marco Menozzi, Laura Davi, curatrice della mostra ed esponente di Associazione Alzheimer Emilia Romagna, Sara Uboldi, Pre-Texts Social Lab, Vanda Menon, geriatra, Matteo Zauli, Presidente Museo Carlo Zauli di Faenza, Davide Zanichelli, Direttore Fondazione Palazzo Magnani, Mona Lisa Tina, artista visiva e arte terapeuta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA