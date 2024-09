Regionali, online il sito dedicato alle elezioni

Sono online sul sito dedicato alle elezioni regionali dell'Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre le istruzioni e la modulistica relative alla presentazione e all'ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale e alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Si tratta di una guida per dare supporto dell'attività relativa alla presentazione delle candidature e per facilitare il compito dei partiti e dei gruppi politici che intendano partecipare alla competizione elettorale, attività che sarà oggetto di verifica da parte degli Uffici circoscrizionali presso i Tribunali e dell'Ufficio centrale presso la Corte d'Appello.

Si tratta anche, di fatto, dell'avvio della macchina organizzativa per votare nelle date indicate dalla Regione, che rende sempre più improbabile uno spostamento di data.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA