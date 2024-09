Morti altri due anziani con virus West Nile nel Modenese

Salgono a quattro le persone che avevano contratto il virus West Nile e sono decedute nel territorio Modenese. A dare notizia di altri due decessi, quando altrettanti erano già stati resi noti nei giorni scorsi, è l'Ausl di Modena in una nota, dove si specifica come entrambe le persone morte avessero patologie croniche persistenti.

A perdere la vita, un 70enne residente nel distretto di Castelfranco Emilia e una 86enne residente in quello di Carpi.

L'Ausl di Modena fa sapere anche che nel frattempo continuano "in maniera serrata le azioni straordinarie di monitoraggio e prevenzione contro la diffusione del virus West Nile. In particolare, come previsto dal piano delle Arbovirosi 2024 con l'innalzamento del livello di rischio in tutta la Regione Emilia-Romagna, proseguono gli interventi di disinfestazione contro le zanzare adulte negli spazi verdi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (ospedali e strutture residenziali con presenza di pazienti ricoverati)".



