'La forma del Drago' per Biennale d'illustrazione FantastikA

'La forma del Drago' è il titolo della settima edizione della Biennale d'Illustrazione FantastikA, in programma a Dozza (Bologna) il 21 e 22 settembre, organizzata dalla Fondazione Dozza Città d'Arte in sinergia con il Comune. L'evento, che ha una genesi parallela all'avvio dell'attività ormai decennale dell'Aist-Associazione Italiana Studi Tolkieniani, fa parte di Bologna Estate 2024. Dopo anteprime a Castel Guelfo e Mordano, i riflettori del pianeta fantasy sono pronti a illuminare l'antico borgo dei muri dipinti che da dieci anni è la cornice scenica ideale di una manifestazione capace di incrementare di edizione in edizione il numero dei visitatori (5.000 nel 2022). La kermesse ruoterà, come sempre, attorno al risveglio del gigantesco drago Fyrstan che riposa nel mastio del castello.

Alto oltre 3 metri, con un'apertura alare di 10, la creatura, che trae spunto dalle tante leggende locali, aprirà ancora una volta gli occhi, uno sguardo infuocato che vegliera' sul tesoro che dalla passata edizione si è fatto ancora più ricco. 'La forma del Drago' intende porre attenzione alle origini delle creature fantastiche e ai loro significati nei campi dell'araldica, del folklore, del cinema e della letteratura. Non mancheranno approfondimenti sulla figura di Tolkien e, soprattutto, sul bestiario del naturalista bolognese Ulisse Aldrovandi, che nella seconda metà del 1500 interpretò la storia naturale con l'aiuto di uno staff di illustratori traducendo, da pioniere, in immagini un groviglio di creature reali, draghi e superstizioni fantasiose. Le creature fantastiche e il loro aspetto saranno il filo conduttore di questa edizione: sarà possibile passeggiare tra librerie, artigiani e mercatini a tema e si potranno ammirare mostre e performance artistiche esclusive in Rocca. Incontri di approfondimento sono in cartellone nel teatro comunale e nel Centro Studi 'La tana del drago', unico museo dedicato a Tolkien, senza dimenticare i workshop: dalla scrittura elfica alla scultura del legno, oltre a giochi di ruolo e disegno per i più piccini. Saranno inoltre premiati quattro creativi che hanno contribuito a far conoscere l'illustrazione fantastica in Italia e nel mondo: Sandro Cleuzo, Vittorio Bustaffa, Loredana Lipperini ed Edoardo Rialti.



