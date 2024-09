Iia: Marchesini, 'per la nostra cordata è una vicenda chiusa'

"Per noi, per quella compagine nata attorno a questo progetto, è una vicenda chiusa. Come avete visto Gruppioni sta andando avanti con altri investimenti importanti, sta salvando posti di lavoro. Per noi è finita". Lo ha detto Maurizio Marchesini, presidente dell'omonimo gruppo bolognese del packaging e vicepresidente di Confindustria nazionale, commentando gli sviluppi della vertenza di Industria italiana autobus.

Marchesini faceva parte di una cordata imprenditoriale con Valerio Gruppioni, Maurizio Stirpe e Nicola Benedetto pronta a rilevare il gruppo con sedi a Bologna e Flumeri (Avellino). A quella compagine è stata preferita Seri Industrial. Gruppioni, dal canto suo, con la sua Sira Industrie è entrato in Tecopress.

"Io dissi che allora la mia partecipazione era nell'ipotesi di poter mantenere un sito produttivo a Bologna che ritengo importantissimo. Come bolognese e come imprenditore auspico che si continui l'attività produttiva", ha aggiunto Marchesini.





