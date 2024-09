Dieci chili di porcini sequestrati in Appennino reggiano

I carabinieri forestali hanno sequestrato dieci chili di funghi porcini raccolti illegalmente in Appennino reggiano, lunedì. Le pattuglie del nucleo di Castelnovo Monti e Busana hanno effettuato numerosi controlli lungo strade e sentieri all'interno dei boschi nei comuni di Ventasso e Villa Minozzo nelle giornate di raccolta non consentite. Sei i trasgressori multati con 100 euro ciascuno come previsto dalla normativa regionale vigente che consente la raccolta dei funghi cosiddetti 'epigei' solo nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica nel corso delle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

L'attività può essere esercitata esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati, sempre che apposite tabelle non ne segnalino il divieto.



