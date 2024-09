'Tortura in carcere a Modena', Gip non archivia il fascicolo

Secondo il Gip di Modena Carolina Clò sono necessari ulteriori accertamenti per chiarire quanto successo l'8 marzo del 2020 nel carcere di Modena, quando scoppiò una rivolta a seguito della quale morirono nove detenuti. Il giudice non ha dunque accolto la richiesta della Procura di archiviare il fascicolo che ipotizzava il reato di tortura a carico di 120 appartenenti alla Penitenziaria: ha disposto l'archiviazione solo per una ventina di posizioni, ma ha ordinato nuove indagini, con termine di sei mesi, indicando persone da sentire e atti da acquisire. La riserva è stata sciolta dopo l'udienza di maggio quando erano state discusse le opposizioni dei difensori dei detenuti, persone offese Tra le circostanze che per il giudice meritano di essere chiarite c'è il mancato funzionamento di alcuni sistemi di videosorveglianza. Poi ci sono alcune intercettazioni tra gli agenti di penitenziaria, da cui emergerebbe un incontro prima della loro convocazione in Questura. Da valutare anche una integrazione di una relazione da parte di un agente, fatta su specifica richiesta del carcere modenese. Viene chiesto poi di approfondire le lesioni subite dai detenuti, acquisendo le cartelle cliniche e sentendo i medici che le hanno redatte.

Dovranno essere risentiti il direttore del carcere all'epoca e quello precedente, il prefetto e il magistrato di sorveglianza di Modena.



"E' una decisione importante, che attendevamo e per la quale ci siamo battuti per anni. Il Giudice ha riconosciuto che quel giorno è stata usata la forza nei confronti dei detenuti e ha ritenuto di voler approfondire se sia stata utilizzata nei limiti stabiliti dalla legge; grazie alle indagini disposte, potremo finalmente accertare che tipo di lesioni presentavano i detenuti poi trasferiti in altre carceri, così come capire se vi erano le telecamere in alcuni punti nevralgici della rivolta e il perché non siano state acquisite", dicono gli avvocati Luca Sebastiani, Ettore Grenci e Simona Filippi, difensori di alcuni detenuti che si erano opposti alla richiesta di archiviazione.

Il giudice non ha accolto la richiesta della Procura di Modena, ritenendo accertato l'uso della forza - allo stato degli atti legittimo - nei confronti di alcuni detenuti e pertanto ha disposto una serie di indagini suppletive, da eseguire nel termine di sei mesi, per verificare la legittimità della stessa.

