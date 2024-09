Dopo le piogge di ieri sera è affondato lungo il porto canale di Rimini, il "Genius", un peschereccio in disarmo di un armatore di Fano. Il natante era fermo da un paio di anni, era in fase di demolizione e sarebbe dovuto essere rimosso, ma il maltempo ha accelerato le operazioni.

In giornata o al massimo domani inizieranno le procedure per la rimozione. Sul posto la Capitaneria di porto di Rimini e i vigili del fuoco.



