Ciclismo: Memorial Pantani, il 14 settembre da Cesena

Sarà il 14 settembre il Memorial Marco Pantani di ciclismo e quest'anno la corsa assume un significato speciale, poiché ricorre il ventennale dalla scomparsa del grande campione romagnolo. Organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e sostenuta dal Panathlon Club Cesena, la gara è nata pochi mesi dopo la scomparsa di Marco e continua a vivere nel suo ricordo, rinnovando ogni anno l'omaggio alla straordinaria carriera e alla sua memoria.

L'edizione 2024 vivrà un parziale ritorno all'antico per il memorial Pantani che, dopo 12 anni, fissa nuovamente la partenza nella città di Cesena. Dopo circa 23 chilometri la corsa transiterà da Sala di Cesenatico, per poi virare nuovamente in direzione di Cesena. Il circuito di 21 chilometri, che caratterizza la parte centrale della corsa, sarà da ripetere per 5 volte. A questo punto, si dovranno affrontare circa 20 chilometri prima di raggiungere Cesenatico per affrontare il circuito finale, caratterizzato da due lunghi rettifili opposti da ripetere per 4 volte. Saranno 25 le squadre che daranno vita all'appuntamento, tra queste otto World Teams.



