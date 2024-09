Alma Mater e Corte dei Conti insieme per 'lezioni di bilancio'

L'Università di Bologna e la Corte dei Conti, sezione di controllo per l'Emilia-Romagna, hanno siglato in Rettorato un accordo di collaborazione della durata di tre anni, con l'obiettivo di promuovere l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione. L'intesa tra le due istituzioni prevede iniziative didattiche e formative per i corsi di studio di tutti i cicli, attività di ricerca su temi della contabilità pubblica, coinvolgendo studenti e studentesse tirocinanti, inoltre master e corsi di dottorato, in particolare il dottorato in Public Governance, Management and Policy.

"Efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione sono alla base del progresso e dell'inclusione sociale - ha evidenziato il rettore Giovanni Molari - e passano attraverso i temi della contabilità pubblica e della gestione dei bilanci.

Argomenti sui quali il nostro Ateneo esprime competenze significative, in particolare grazie al Dipartimento di Scienze Aziendali. La convenzione con la Corte dei Conti ci consente di offrire un ulteriore contributo alla costruzione di una Pubblica Amministrazione di qualità". Per gli studenti dell'Alma Mater aumentano così le opportunità di formazione qualificante sulle tematiche di revisione delle spese, sana gestione finanziaria, enti locali, in integrazione con le classiche lezioni frontali; corsi e laboratori saranno rivolti anche al personale della sezione regionale della Corte dei Conti, agli ordini professionali, agli enti locali, enti pubblici o in controllo pubblico. L'accordo consentirà di organizzare anche tavoli di confronto scientifico, eventi pubblici, come un seminario annuale dedicato all'economia regionale. "Il terreno di comunicazione istituzionale è destinato a articolarsi su più piani - ha sottolineato il presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti regionale Marcovalerio Pozzato - che interessano tanto l'alta formazione degli studenti tirocinanti quanto la divulgazione tecnica, anche sul versante dell'informazione dei cittadini". Ci sarà spazio inoltre per affrontare il ruolo dell'utilizzo dell'AI nella ricerca congiunta finalizzata all'analisi di bilancio.



