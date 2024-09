A Modena nessun evento ricorda Pavarotti 17 anni dopo morte

Per la prima volta da diciassette anni a Modena non sono state programmate iniziative in ricordo di Luciano Pavarotti il 6 settembre, ovvero il giorno della morte del maestro (avvenuta, appunto, nel 2007). A riportarlo è la stampa locale.

Mentre negli anni passati si era arrivati addirittura ad organizzare due concerti per ricordare la figura di 'big Luciano' nella data simbolica, l'omaggio modenese al tenore confluirà invece nel Modena Belcanto Festival, che si svolgerà, nella sua seconda edizione, tra fine settembre ed inizio ottobre del 2025.

"Tutti gli anniversari, i ricordi e le celebrazioni dei grandi cantanti della storia modenese saranno all'interno del Festival, dove sarà sempre presente l'eredità artistica di Pavarotti, Freni, Ghiaurov. Le risorse non sono infinite, chi le mette a disposizione ha deciso di accorpare tutte le celebrazioni per chi, grazie al bel canto ha reso Modena celebre nel mondo", ha spiegato il maestro Aldo Sisillo, che del Festival del Belcanto è direttore artistico.

Nel frattempo il concerto tributo Pavarotti Forever, trasloca a Comacchio, in provincia di Ferrara, dove si svolgerà proprio venerdì, il 6 settembre, alle 21. A rendere omaggio alla memoria del Maestro saranno la Fondazione Luciano Pavarotti, presieduta dalla vedova Nicoletta Mantovani, l'associazione Musicfilm e il Comune di Comacchio. In relazione alla decisione maturata a Modena, Mantovani ha commentato: "Ho preso atto e mi sono sentita libera di andare altrove".



