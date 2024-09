Auto: Mondiale Endurance, la Ferrari vince in Texas

A qualche ora di distanza dal trionfo di Charles Leclerc nel Gp d'Italia a Monza, per la Ferrari arriva un'altra vittoria. E' quella ottenuta in Texas, dove si è corsa la 6 Ore di Austin, prova valida per il Mondiale Endurance. Ad imporsi è stata la 499P numero 83, in in livrea giallo Modena, condivisa dai piloti ufficiali Yifei Ye, cinese, e Robert Schwartzman, israeliano, insieme al polacco, ex driver di F1, Robert Kubica. Al secondo posto la Toyota dell'equipaggio Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries, terza l'altra hypercar di Maranello, la 499P numero 50 condotta da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, ovvero la vettura e i piloti che hanno vinto l'ultima 24 Ore di Le Mans. Quarta la Cadillac V-Series di Alex Lynn/Earl Bamber.

Dopo questa prova, la classifica Costruttori vede al comando la Toyota con 147 punti, seguita da Porsche con 136 e Ferrari con 128.



