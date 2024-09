Aggredisce e ferisce carabinieri, fermato con taser e spray

BOLOGNA, 02 SET - Dopo essere stato accompagnato in caserma a Bologna, ha aggredito i carabinieri, ferendone tre, ed è stato fermato con taser e spray urticante al peperoncino. Un 26enne di origine nigeriana, residente a Imola, è stato arrestato venerdì pomeriggio durante una attività anti spaccio nelle zone vicine alla stazione centrale, a Piazza XX Settembre e alle vie Boldrini, Gramsci e Milazzo. Dopo averlo individuato mentre stava cedendo una dose di hashish a un acquirente, i carabinieri hanno fermato il 26enne e lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di 7,5 grammi di sostanza stupefacente e 330 euro. Accompagnato in caserma, quando i militari della compagnia Bologna centro hanno detto al giovane che sarebbe stato denunciato e che la droga sarebbe stata sequestrata, lui prima ha minacciato i carabinieri, poi li ha aggrediti ferendone tre, per loro prognosi fra i 7 e i 10 giorni. È stato fermato con taser e spray urticante: soccorso dal 118, il giovane è stato medicato, per lui prognosi di 7 giorni. Arrestato, il pm ha disposto il giudizio per direttissima.

