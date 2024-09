Parma ricorda 80/o anniversario della morte dei 'Sette martiri'

Parma ha commemorato, in piazza Garibaldi e nella sala del consiglio comunale, l'ottantesimo anniversario dell'eccidio dei 'Sette Martiri', diventati uno dei simboli della resistenza in città. Il 1 settembre 1944, infatti, sette partigiani antifascisti furono fucilati in piazza dalla Brigata Nera: erano Giuseppe Barbieri 30 anni, Vincenzo Ferrari 41 anni, Gedeone Ferrarini 39 anni, Afro Fanfoni 40 anni, Eleuterio Massari 42 anni, Ottavio Pattacini 38 anni e Bruno Vescovi 19 anni.

La cerimonia ha visto la formazione del corteo, verso le 10, sotto i Portici del Grano, per raggiungere, poi, piazza Garibaldi, con sosta davanti alla lapide commemorativa, presente all'ingresso del Palazzo del Governatore, per la deposizione di una corona sulla lapide che ricorda l'eccidio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA