Torna il festival dedicato a Ezio Bosso a Gualtieri

Dal 13 al 15 settembre Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, si prepara a ospitare la quarta edizione del Buxus Consort Festival, una tre giorni di musica e festa dedicata a Ezio Bosso oramai appuntamento fisso ogni anno nei giorni intorno al 13 settembre, nell'anniversario della nascita del musicista.

Quest'anno il programma prevede una serie di sette concerti tra la natura e il borgo. Il Teatro Sociale di Gualtieri, con cui Ezio Bosso ha avuto un rapporto strettissimo, si accenderà per due distinti appuntamenti con Anna Tifu e Romeo Scaccia e con l'ensemble Sentieri selvaggi. Il cortile di Palazzo Greppi a Santa Vittoria di Gualtieri sarà invece cornice di una spettacolare tafelmusik - una cena-concerto nella quale le portate musicali si alternano alle portate dalla cucina - che vedrà protagonista il trio di Mario Marzi, Simone Zanchini, Paolo Zannini e che segnerà l'apertura del festival per festeggiare il compleanno di Bosso con un brindisi a lui dedicato.

Ritornerà anche il concerto mattutino nel pioppeto: quest'anno suonerà l'orchestra Buxus Consort Strings insieme al Francesco Di Rosa all'oboe solista. La chiesa di Sant'Andrea risuonerà sulle note del violino di Gabrielle Shek e del violoncello di Relja Lukic, che proporranno un concerto in duo con inserti di elettronica. Una nuova location accoglierà il concerto del Quartetto d'archi di Torino: un palco galleggiante sulle acque di Cava Malaspina. Si illuminerà infine piazza Bentivoglio, palcoscenico del concerto finale, ancora una volta con Anna Tifu al violino solista insieme ai venti elementi dell'orchestra Buxus Consort Strings.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA