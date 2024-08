Tappezziere morto sul divano, tre indagati per l'autopsia

Tre persone sono state indagate, come atto di garanzia per poter partecipare attraverso avvocati all'autopsia, in relazione alla morte di Stefano Bolognesi, tappezziere di 53 anni trovato senza vita su un divano, fuori dal suo negozio, a Savigno (Bologna). La Procura, che coordina le indagini dei carabinieri, ha formulato per loro l'ipotesi di omissione di soccorso. L'esame medico legale sarà decisivo per conoscere le cause e i tempi del decesso dell'uomo.

Le indagini intanto proseguono per far luce sulle ultime ore di vita dell'uomo e il contesto di vita. Bolognesi avrebbe avuto un malore e tre persone che hanno passato la serata con lui hanno chiamato il 118. Ma all'arrivo dell'ambulanza non c'era nessuno. Da qui la chiamata ai carabinieri.

Il 53enne, che abitava sopra al negozio, sembra che avesse avuto in passato qualche problema di salute. Si sta approfondendo se durante la serata ci sia stata cessione di sostanze stupefacenti. L'autopsia dovrebbe essere lunedì, conferita dal pm Mariangela Farneti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA