Ruba auto della polizia a Genova, inseguito e fermato a Piacenza

Un uomo è stato arrestato questa mattina all'alba a Piacenza dopo aver rubato un'auto della Polizia e aver ingaggiato un inseguimento per le vie del centro della cittadina emiliana. Dalle prime informazioni, pare che l'uomo, del quale non è stata resa ancora nota l'identità, si sia impossessato di un'auto della polizia stradale in autostrada vicino a Genova, dirigendosi poi nel Piacentino.

Una pattuglia dei carabinieri lo ha intercettato e ne è nato un inseguimento per le strade del centro storico fin quando il ladro si è schiantato contro un palazzo ed è stato arrestato.

Ora si trova in questura: sono ancora da chiarire le circostanze del furto e quali fossero le sue intenzioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA