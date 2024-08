Sabato a Rimini torneo internazionale di beach volley Lgbtqia+

Si gioca sabato a Rimini, sulla sabbia de La Community 27, la prima edizione del torneo internazionale di beach.volley LGBTQIA+ & Friendly ribattezzato 'Rimini Rainbow Cup'. Organizzato da Arcigay Rimini con il patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione di Aics Rimini, vedrà scendere in campo 32 squadre provenienti dall'Italia e dall'Europa che si si sfideranno con la formula del 3 contro 3. La composizione delle squadre è mista cioè ognuna potrà essere formata da persone di ogni genere o identità di genere.

"Non si tratta solo di un'occasione sportiva - osserva in una nota Marco Tonti, presidente Arcigay Rimini - ma anche la dimostrazione del potere dello sport di creare contesti inclusivi e rispettosi di ogni identità, della sua capacità educativa oltre che del grande affetto che Rimini gode a livello europeo anche come meta LGBTQI+ in crescita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA