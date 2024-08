Parma, recuperano Charpentier e Osorio, si ferma Estevez

Reduce dal brillante successo casalingo con il Milan, il Parma di Pecchia, si appresta a scendere a Napoli per affrontare la squadra di Conte, rilanciata dal successo con il Bologna. In vista della sfida dl 'Maradona' i ducali - quattro i punti già messi in cascina dai gialloblù in questo avvio di stagione - recuperano Charpentier e Osorio, fermi per problemi muscolari nelle settimane precedenti, ma perdono una pedina fondamentale del centrocampo come Estevez.

Al suo posto il mister parmigiano dovrebbe schierare Cyprien con Bernabé sulle mediana e Sohm trequartista. In difesa possibile innesto di Delprato sulla fascia. Leoni, appena arrivato dalla Sampdoria, partirà dalla panchina.

Quanto al mercato, sembra ormai fatta per l'arrivo alla corte di Pecchia del 22enne centrocampista dell'Anversa Mandela Keita, nazionale belga.



