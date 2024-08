Oltre 35.000 visitatori a Bologna per la mostra su Berlinguer

Più di 35 mila visitatori, in maggioranza donne e un terzo giovani, si sono recati dal '11 giugno al 25 agosto scorsi al Museo Civico Archeologico di Bologna per la mostra I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, dedicata allo storico segretario del Partito Comunista Italiano: "una mostra di comunità, - ha sottolineato il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore - un popolo che ha voluto conoscere quel periodo di riforme che, pur non avendo mai governato il nostro Paese, Berlinguer ha voluto promuovere assieme al Pci. Il valore della politica come impegno civile per il cambiambento, i diritti del lavoro e la diminuzione delle disuguaglianze. Una persona, insomma, che rappresentava un popolo e si impegnava per il bene comune".

La grande affluenza di gente, che ha riempito ben 6 libri di firme, "ha mostrato anche l'entusiasmo crescente e la voglia dei cittadini per la buona politica", ha aggiunto il curatore della mostra Mauro Roda. Nel periodo bolognese, grande affluenza hanno avuto anche agli eventi serali, oltre 40 con più di 80 relatori coinvolti, che hanno accompagnato l'esposizione con dibattiti, proiezioni di documentari e visite guidate condotte da personalità politiche e intellettuali che hanno ricordato e si sono confrontate sulle idee e i pensieri lunghi del segretario del Pci. Tutti gli incontri sono stati trasmessi in streaming sui canali social degli organizzatori, registrando quasi 107.000 contatti durante il periodo di apertura della mostra e oltre 150.000 da inizio aprile. Oltre 800 i cataloghi, pubblicati da Pendragon, acquistati dal pubblico.



