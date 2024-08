Nuovi talenti musica e danza, 3 giorni di concerti a Ferrara

A Voice for Europe, Sanremo Rock e Trend Festival: sono gli eventi di musica e spettacolo, patrocinati dall'amministrazione comunale di Ferrara, che si terranno nella città estense dal 30 agosto all'1 settembre. Venerdì sera nel cortile del Castello Estense saranno proclamati i vincitori di A Voice for Europe - La voce per l'Europa - Italia, contest canoro che si rivolge a coloro che si esibiscono dal vivo e su base, e del Gran Galà dei Festival, contest dedicato alla danza e agli strumentisti. Ospiti della serata il cantautore bolognese Andrea Mingardi e il giovane artista emiliano Lorenz Simonetti.

Durante l'evento saranno chiamati sul palco i produttori di Borotalco e Badbox a ritirare il Film VideoClip Award, alla seconda edizione, che celebra l'eccellenza e la creatività nel campo del cinema e della musica. Salirà inoltre sul palco Guglielmo Rossi Scota, venticinquenne bolognese che ha firmato un brano della colonna sonora del film Tre sorelle di Enrico Vanzina. Sabato e domenica, in piazza Castello, 60 band provenienti dalle finali regionali del nord Italia - selezionate in Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta - si contenderanno gli otto posti per il Sanremo rock e gli otto posti per il Sanremo Trend, che si svolgeranno sul palco dell'Ariston. Il festival Sanremo Rock - spiegano gli organizzatori - ha come scopo quello di far emergere nuovi gruppi musicali e punta a far diventare questo concorso "una vetrina nazionale e internazionale per tutti quei giovani che cercano di far conoscere le proprie qualità e le proprie attitudini rock".





