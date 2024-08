Monitoraggio delfini in Romagna, al via progetto scientifico

È stato avviato il progetto 'Delfini Metropolitani Adriatico' per il monitoraggio dei cetacei lungo la costa romagnola dell'Adriatico. L'iniziativa, coordinata dall'Acquario di Cattolica e Oltremare, fa parte del più ampio progetto di ricerca Promed, finanziato dal fondo che sostiene la ricerca scientifica per la salvaguardia della biodiversità marina Aderholt-Goh Trust. Nello specifico, l'obiettivo è la conservazione della specie di delfini tursiope (Tursiops truncatus) all'interno dell'Adriatico settentrionale.

"Ad oggi infatti, non ci sono studi continuativi su questo tratto di mare che, per le sue caratteristiche batimetriche, ospita prevalentemente un'unica specie: il tursiope - spiega Guido Gnone, Coordinatore scientifico dell'Acquario di Genova e del progetto Promed -. I dati che raccoglieremo nel tempo consentiranno di avere un quadro più completo sulla presenza e sul comportamento dei cetacei nel Mare Adriatico e di sviluppare modelli predittivi più accurati sulla distribuzione delle specie, anche in relazione agli effetti del cambiamento climatico".

Il monitoraggio si svolgerà tra aprile e ottobre con due uscite settimanali che copriranno un'area di circa 25 miglia nautiche tra Cervia e Senigallia. Le zone scelte sono quelle interessate da attività di pesca a strascico e piattaforme di estrazione, habitat privilegiati per i cetacei. I ricercatori si rifaranno a tecniche di foto-identificazione per tracciare i delfini e raccogliere dati su posizione, numero e comportamento.

Tutte le informazioni saranno poi inserite nella piattaforma Intercet gestita dalla Fondazione Acquario di Genova che confronta informazioni provenienti da diverse aree del Mediterraneo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA