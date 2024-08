La madre di Saman trasferita in carcere a Reggio Emilia

E' da ieri pomeriggio nel carcere di Reggio Emilia Nazia Shaheen, madre di Saman Abbas, ritenuta responsabile da Procura e carabinieri reggiani dell'omicidio della figlia, assassinata a Novellara il primo maggio 2021. Il 22 agosto la 51enne è stata estradata dal Pakistan, quindi da Rebibbia è stata trasferita a Reggio Emilia.

Per lei in autunno ci sarà il processo di appello. In primo grado è stata condannata all'ergastolo, come il marito Shabbar Abbas. Lo zio di Saman, Danish Hasnain, ha avuto una pena di 14 anni.



