In E-R parte digitalizzazione dei periodici storici locali

Parte la digitalizzazione dei periodici storici locali dell'Emilia-Romagna: riguarderà un migliaio di testate, quasi 4 milioni di pagine che entreranno a far parte dell'emeroteca digitale regionale. "Metteremo a disposizione di tutti un patrimonio di straordinaria ricchezza culturale e civile, finora accessibile a pochi", commenta l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori.

"Si potrà, per esempio, attraversare la storia del giornalismo d'informazione in Emilia dagli inizi del Settecento alla prima metà del Novecento, una fonte formidabile per la storia sociale, economica e politica dei nostri territori". Le pubblicazioni scelte appartengono alle biblioteche comunali di Piacenza, Parma, Salsomaggiore, Fidenza, Reggio Emilia, Bologna, San Giovanni in Persiceto, Ferrara, Cesena e all'Archivio storico comunale di Modena. Si tratta perlopiù di numeri unici o periodici dal 1698 fino al 1955. L'operazione, finanziata con oltre 3 milioni di euro di fondi Pnrr assegnati alla Regione, si concluderà entro il 2025.

Le testate digitalizzate costituiranno il primo nucleo dell'Emeroteca digitale regionale, che consentirà la consultazione online dei periodici storici prodotti dai molteplici centri culturali del territorio regionale, da quelli degli Stati pre-Unitari a quelli ideati e diffusi dopo l'Unità d'Italia e sino alla prima metà del Novecento.



