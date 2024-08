Champions: Bologna; Fenucci 'vogliamo goderci questo momento'

"È una soddisfazione essere qui dopo un'annata straordinaria, il Bologna torna nella massima competizione internazionale dopo 60 anni e vogliamo goderci questo momento". Così, sul sito del club emiliano l'amministratore delegato, Claudio Fenucci commenta l'esito del sorteggio della prima fase a girone unico della Champions League che vedrà la squadra felsinea incontrare Borussia Dortmund, Shakhtar, Lilla e Monaco in casa e Liverpool, Benfica, Sporting Lisbona e Aston Villa in trasferta.

"È un sorteggio - osserva - che ci porterà in un lungo viaggio di emozioni da vivere assieme ai nostri tifosi in stadi affascinanti. Giocheremo otto gare di livello altissimo, ma siamo nella massima competizione europea, ci aspettavamo fosse dura. Ci aspettano tante partite da qui a gennaio - aggiunge Fenucci -: le affronteremo continuando a ragionare come l'anno scorso, gara per gara, con grande lavoro settimanale sperando di fare più punti possibili e onorare questa competizione. Poi - conclude l'ad rossoblù - abbiamo un allenatore abituato a gestire tre impegni settimanali: vivremo questa avventura con la voglia di dimostrare che si può far bene anche in una competizione di alto livello come la Champions League".



