Iia, sindacati 'la proprietà porta via i materiali da Bologna'

Dopo l'annuncio, il 2 agosto, della chiusura della produzione a Bologna, con il trasferimento di 77 lavoratori a Flumeri (Avellino) e l'immediato dietrofront, la proprietà di Industria Italiana Autobus "non ha dato riscontro alle richieste di incontro avanzate dalla Rsu e sta procedendo a spostare a Flumeri i materiali necessari alla produzione". Lo segnalano i sindacati bolognesi Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil: ieri quindi l'assemblea dei lavoratori ha votato all'unanimità la proclamazione di un pacchetto di 16 ore di sciopero, di cui otto ore da svolgersi il 3 settembre, in concomitanza con l'incontro al Ministero dell'Industria e del Made in Italy.

"Il nostro obiettivo era, è e sarà quello di verificare che il piano industriale del Gruppo Seri possa determinare lo sviluppo della azienda, che sia in linea con le rassicurazioni e le promesse del Ministero e, soprattutto, che sia in grado di garantire la continuità occupazione ad entrambi gli stabilimenti", spiegano i sindacati metalmeccanici.



