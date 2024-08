Al via nuova valorizzazione del Ponte di Tiberio

Brillerà ancora di più Ponte di Tiberio, uno dei simboli più rappresentativi di Rimini. La struttura bimillenaria - già al centro, negli anni scorsi, di un progetto di riqualificazione con la creazione della Piazza sull'Acqua, - ora si accinge ad essere oggetto di un ulteriore percorso di valorizzazione con uno specifico intervento per il restauro, la pulitura e l'illuminazione inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026. Nel dettaglio il Ponte di Tiberio sarà interessato dalla pulizia delle superfici, il trattamento delle strutture in ferro e la rimozione di depositi superficiali e vegetazione. Inoltre sarà riqualificato l'impianto di illuminazione con nuove tecnologie a Led.

"Con questo intervento vogliamo restituire ai cittadini e ai turisti un monumento ancora più luminoso, capace di raccontare la sua storia millenaria attraverso ogni pietra, anche nelle ore notturne grazie a un innovativo sistema di illuminazione che saprà esaltarne le linee e la maestosità - spiega l'assessore ai lavori pubblici del comune di Rimini, Mattia Morolli -. Questo progetto non è solo un impegno verso la conservazione del passato, ma anche un investimento nel futuro della città, che continua a scommettere sulla bellezza del suo patrimonio storico come elemento di attrazione culturale e turistica", conclude.





