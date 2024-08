Sabato nave ong a Ravenna con 172 migranti a bordo

Lo scalo di Ravenna è stato individuato come porto sicuro per lo sbarco della nave ong Life Support di Emergency, in un primo momento destinata ad Ancona.

Sono 172 le persone a bordo tra cui 17 minori non accompagnati: 16 ragazzi e una ragazza. L'arrivo è previsto per sabato tra le 12 e le 14. La nave si trova ora a sud di Malta.

Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha presieduto nel pomeriggio una prima riunione di coordinamento con tutti gli enti coinvolti per organizzare la macchina dell'accoglienza. Si tratta del 14esimo sbarco al porto di Ravenna, il quarto per la Life Support che era già attraccata il 25 settembre dello scorso anno con 28 persone a bordo, il 21 marzo di quest'anno con 71 migranti e il 10 aprile con altre 202 persone. In totale saranno così 1.472 i migranti giunti finora al porto romagnolo a partire dal 31 dicembre 2022 di cui 190 minori non accompagnati.

Le nazionalità finora comunicate da bordo nave sono le seguenti: Egitto, Bangladesh, Nigeria, Siria, Palestina e Libano. I minori non accompagnati resteranno in Emilia-Romagna tra Bologna e Ravenna, mentre i restanti migranti saranno accompagnati con pullman e distribuiti tra Lazio, Marche e Abruzzo. Lo sbarco avverrà alla banchina di Fabbrica Vecchia.

Poi i migranti saranno accompagnati con mezzi della Croce Rossa Italiana al Centro di medicina e prevenzione e di Ravenna in via Circonvallazione Fiume Montone Abbandonato, dove verranno svolti tutti gli adempimenti sanitari con le visite mediche speditive, dei Servizi Sociali del Comune e di polizia, ossia identificazione e fotosegnalamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA