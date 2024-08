Al via la Festa Pd a Bologna, il 2 settembre arriva Schlein

"Un grande ritorno, non dovevamo vederci più ma invece siamo ancora al Parco Nord e quindi dal 29 agosto al 22 settembre torniamo qua per la nostra festa dell'Unità metropolitana, un appuntamento di comunità, di politica in cui confrontarci, in cui portare avanti le nostre battaglie per l'Italia, per Bologna e ovviamente con uno sguardo all'Emilia-Romagna che è la sfida che con il nostro candidato Michele de Pascale stiamo affrontando". Federica Mazzoni, segretaria bolognese del Pd, presenta così la festa dell'Unità metropolitana, che accoglierà la segretaria nazionale, Elly Schlein, il 2 settembre, e si concluderà il 22 con il candidato del centrosinistra alle regionali in Emilia-Romagna, Michele de Pascale, presente anche il 12 e il 18 settembre.

Una festa che rappresenta il trampolino per "costruire la campagna elettorale che sarà immediatamente dopo" e nella quale saranno presenti anche "gli esponenti delle forze politiche con cui stiamo costruendo l'alleanza", ha spiegato Mazzoni. Al Parco Nord arriveranno però esponenti locali, visto che quelli nazionali, come Giuseppe Conte, andranno alla festa nazionale di Reggio Emilia. Per quanto riguarda il Pd, tra i big Andrea Orlando (30 agosto), Beppe Sala (3 settembre), Stefano Bonaccini (20 settembre). E poi ancora Pierferdinando Casini (6 settembre) e Pier Luigi Bersani (7 settembre).

Si parlerà soprattutto di sanità, ma anche di lavoro, ambiente, giustizia, carcere, welfare. Inoltre si raccoglieranno le firme contro la legge sull'autonomia differenziata.

La festa provinciale doveva spostarsi già quest'anno alle Caserme Rosse, ma i ritardi per i cantieri del Passante hanno concesso l'ultimo giro di valzer al Parco Nord, con la 51/esima edizione. Per la nuova sede "avevamo la pianta della festa già fatta", ha detto Lele Roveri, responsabile della festa. Anche quest'anno ci saranno 8 ristoranti e, grande novità, ci sarà un ristorante vegano. E ancora 10 punti ristoro, 3 bar e oltre 130 eventi previsti. All'opera, nei 25 giorni della festa, ci saranno oltre 3mila volontari.

Le sale dibattiti sono state intitolate a Giacomo Matteotti, Giacomo Venturi (ex vicepresidente della Provincia morto 10 anni fa) e Sofia Stefani, giovane militante vittima di femminicidio.

Il 29 l'inaugurazione, con il sindaco Matteo Lepore e la responsabile sanità del Pd, Marina Sereni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA