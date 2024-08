Maltempo: piogge e grandine, disagi nel Forlivese

Disagi, nel Forlivese, per il maltempo che si è abbattuto sul territorio nel primo pomeriggio.

Si sono registrate intense precipitazioni con grandinate sparse che, a quanto si è appreso, hanno determinato allagamenti e smottamenti, in particolare tra Civitella, Dovadola e Modigliana La grandine ha colpito prevalentemente sul medio e alto Appennino e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in diverse aree per rami e alberature cadute. A seguito delle intemperie la Strada Statale 67, del Muraglione, ha registrato allagamenti all'altezza di Pantera di Dovadola.



