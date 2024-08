F1: Vasseur 'a Monza col morale alto, sarà speciale'

"Arriviamo a Monza su di morale per come siamo riusciti a performare in gara a Zandvoort, a dimostrazione di come in questa Formula 1 molta differenza la faccia anche un'esecuzione perfetta, ovvero la capacità di riuscire a mettere insieme tutti gli aspetti e sfruttare al meglio il potenziale del pacchetto a disposizione": così, sul sito ufficiale della Ferrari il Team principal della casa di Maranello in vista del gp di Monza di domenica prossima.

"Monza è una gara a sé stante sotto ogni aspetto - ha aggiunto - la pista è unica nel suo genere, è rimasta l'unica super veloce presente in calendario, e quest'anno sarà almeno in parte da riscoprire dato che è stata interamente riasfaltata e anche i cordoli di alcune curve sono stati modificati. Ma per noi è speciale soprattutto perché sappiamo di poter contare sul supporto di decine di migliaia di nostri tifosi che sono pronti a spingerci al massimo e, giustamente, pretendono da noi dei grandi risultati".

"Ricorderò per sempre il mio primo Gran Premio d'Italia da ferrarista, il grido di gioia al sabato per la pole position di Carlos e la festa sotto al podio la domenica - le parole di Vasseur - L'obiettivo, mio, dei piloti e di tutta la Scuderia - sia la squadra che va in pista che le centinaia di persone operative da Maranello - è tornare a far saltare di gioia i tifosi: per questo ci siamo preparati scrupolosamente e introdurremo sulla SF-24 alcuni aggiornamenti che speriamo ci possano far fare un altro passo avanti in termini di competitività. Ci serve il supporto di tutti i nostri sostenitori, noi ci metteremo anima e cuore".



