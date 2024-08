Ricorre alla maternità surrogata in Georgia, donna indagata e archiviata in Emilia

Indagata per "falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale". In questo caso, della figlia appena venuta al mondo in Georgia con la maternità surrogata. Ma la Procura della Repubblica di Piacenza ha chiesto l'archiviazione delle accuse "per particolare tenuità del fatto".

La vicenda è raccontata questa mattina sul quotidiano Libertà dalla madre stessa che ricostruisce gli anni passati con il marito nel tentativo, non riuscito, di percorrere la strada dell'adozione e poi la svolta, guardando un servizio alla tv: "Era un'intervista a una donna che per la prima volta parlava della maternità surrogata, raccontando il suo percorso in Ucraina senza pregiudizio".

Lo stesso percorso da lei poi affrontato, ma con una sorpresa amara al ritorno dalla Georgia con il figlioletto: un avviso di garanzia. "Convocata dalle forze dell'ordine, mi sono sentita chiamare da certuni 'abominevole' - racconta la donna. - mi sono quindi rivolta a un avvocato specializzato in maternità surrogata, se avessimo pensato di non rispettare la legge non avremmo mai iniziato questo percorso". E alla fine è arrivata l'archiviazione.

