Laura Pausini canta 'Carrie' in auto con le amiche del cuore

Cantare a squarciagola 'Carrie' degli Europe girando in auto - con le compagne di scuola e amiche del cuore di sempre - per le strade di Solarolo, la terra natia ravennate: Laura Pausini ha pubblicato su Instagram il video che la vede impegnata in questo karaoke 'da abitacolo', con una bottiglietta d'acqua in mano a mo' di microfono, assieme alle altre "Sincronette", ovvero Erica Ricciardelli (erymarcoemma), Elisa Padovani, che era alla guida della vettura, Cristina Musconi e Lorena Xella.

Una performance canora - all'insegna di 'No make up, No filters, just Bff, best friend forever' - che in poche ore ha raccolto più di cinquantamila like. "Può passare un giorno, un mese, un anno, ma nel momento che ci rivediamo - scrive in un commento Elisa Padovani - siamo sempre noi!! Un sentimento vero, d'amicizia, protezione e purezza, che chi non può capire... invidia!! Forse un giorno avrete un'amicizia così, ma va coltivata e protetta. Amo le mie amiche!!". Perché il nome The Sincronette? "Andiamo a tempo, siamo sincronizzate", spiega Laura Pausini. Che aggiunge, in risposta a un altro commento: "pochi possono capirlo, ma il nostro lavoro per farlo bene si fa solo così, è una scelta di vita e io ho perso per strada alcune persone perché vivere questa vita è stato per loro troppo difficile". Una curiosità: proprio gli Europe di 'Carrie' e 'The final countdown' saranno in concerto martedì 3 settembre a Trento per l'unica data italiana del loro tour europeo.



