Incidente nel Reggiano con 7 feriti, 5 gravi tra cui un 13enne

Sette feriti, di cui cinque in gravi condizioni e tra questi anche un 13enne. È il bilancio di un maxi incidente avvenuto stamattina, poco prima delle 11, sull'ex Statale 63 a Cadelbosco Sotto, nella Bassa Reggiana.

Quattro i veicoli coinvolti. Stando alle prime ricostruzioni, all'incrocio con via Nuova per Villa Seta, un furgone ha tentato di evitare una moto con a bordo padre e figlio minorenne, andandosi a 'stampare' contro un albero dopo uno scontro con un altro camioncino.

Nella carambola a catena, la moto è finita prima contro un'altra autovettura e poi fuori strada. Il 118 ha inviato sul posto quattro ambulanze, due automediche e tre elisoccorso decollati dagli ospedali di Baggiovara, Parma e Bologna dove sono state portati quattro feriti ora in Rianimazione, oltre al ragazzino che è in condizioni serie ma non in terapia intensiva.

Un'altra persona è stata portata al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, sempre in Rianimazione. Mentre due feriti lievi all'ospedale di Guastalla. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri.



