Correggio 500 anni dopo, un itinerario multimediale a Parma

Correggio, 500 anni dopo: l'anniversario della realizzazione, nel 1524, della prima cupola nel Monastero di San Giovanni Evangelista, dove Antonio Allegri ha immaginato la stupefacente novità di una volta priva di elementi architettonici sostenuta solo dalle nuvole e proiettata in un cielo infinito, ispira il percorso di 'Correggio500', a Parma dall'8 settembre al 31 gennaio.

I primi 500 anni di un pilastro della storia dell'arte saranno celebrati dalla città con un coinvolgente itinerario nel centro storico che offrirà nuove esperienze immersive nella sua arte maggiore. Il percorso unisce il San Giovanni con la spettacolare cupola correggesca, il Monastero di San Giovanni, dove si potrà ammirare, oltre ad ambienti carichi di storia e bellezza, l'installazione immersiva di Lucio Rossi 'Il cielo per un istante in terra', per arrivare alla Camera della Badessa nel Monastero di San Paolo, arricchita da un'esperienza in realtà virtuale che svela la storia del luogo e il significato degli affreschi. La visita trova il suo ideale completamento nella Cattedrale di Parma, dove spicca la cupola correggesca con la rappresentazione dell'Assunzione della Vergine.



