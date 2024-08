Arresto cardiaco mentre balla alla Festa dell'Unità, salvato

Viene colto da un arresto cardiaco mentre balla in pista alla Festa dell'Unità di Castello di Serravalle a Valsamoggia, nel Bolognese. Protagonista della vicenda - a lieto fine - un 75enne che dopo essersi accasciato, colto da malore, è stato salvato dall'intervento di alcuni volontari e dal defibrillatore presente nei locali della festa.

A soccorrere l'uomo, spiegano dal Comune emiliano, un orchestrale e autista soccorritore di Carpi raggiunto da un volontario della Pubblica assistenza di Castello di Serravalle, e da una donna. I tre, guidati da un operatore del 118 in attesa dell'ambulanza, hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato uno dei defibrillatori della rete comunale Valsamoggia Cardioprotetta presente nella vicina piazza del paese. Una volta arrivate sul posto automedica e ambulanza, il paziente si è ripreso ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore per il prosieguo delle cure.

"Un'altra storia a lieto fine sul nostro territorio e un grande grazie a tutte le persone intervenute nei soccorsi e alla capacità di tutti i soggetti presenti di fare rete quando scatta un'emergenza - osserva Simone Bini, assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie del Comune di Valsamoggia -: fortunatamente non accade di frequente che si verifichi sul nostro territorio un caso di arresto cardiaco ma il pronto intervento delle persone presenti e la presenza nelle vicinanze di un defibrillatore della rete comunale 'Valsamoggia Cardioprotetta', ancora una volta hanno fatto la differenza".



