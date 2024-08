Serie A: Napoli-Bologna 3-0

Prima vittoria del Napoli di Conte che in attesa dell'inserimento dei nuovi acquisti - Lukaku prima di tutti - supera il Bologna per 3-0, riscattandosi dopo la disfatta di Verona nella giornata di esordio in campionato. La strada del successo per gli azzurri viene spianata da un gol di Di Lorenzo nel recupero del primo tempo, ma il vero mattatore della serata è Kvaratakhelia, autore di un assist e un gol e soprattutto di una prova estremamente convincente. Il sigillo finale sul risultato è di Simeone grazie a un assist fornito dal nuovo acquisto David Neres il quale riesce a essere decisivo pur avendo giocato soltanto per otto minuti.



