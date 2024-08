Fronteddu (Jti), 'imprese possono colmare gap nel sociale'

Se lo Stato da solo non riesce a rispondere a tutte le necessità in ambito sociale, può trovare un alleato nelle aziende in grado di dare il loro contributo con iniziative basate sul principio della sussidiarietà. È quanto ha sottolineato Lorenzo Fronteddu, corporate affairs e communication director di Jti Italia al Meeting di Rimini nel corso di un incontro organizzato da Compagnia delle Opere.

"Il dialogo con le istituzioni è centrale, ma non solo con le istituzioni - ha detto a margine dell'evento - È necessario che esista un dialogo costante, uno scambio di contributi tra mondo associativo, impresa e le istituzioni, in modo tale che l'impresa possa in un qualche modo riuscire a colmare quei gap dove lo Stato non riesce ad arrivare. La fiscalità è sicuramente molto rilevante tra tutti gli altri elementi che possono contribuire a sviluppare il sistema Paese. Può incentivare le imprese a riversare in ambito sociale quello che in un qualche modo riescono a percepire. È necessario che le imprese abbiano la capacità di programmare, di pianificare i propri investimenti e allo stesso tempo contribuire a quegli ambiti in cui lo Stato non riesce ad arrivare completamente".

"I dati ci dicono che" le famiglie povere "stanno crescendo in maniera esorbitante, soprattutto famiglie con bambini che si ritrovano a non poter magiare la sera - ha sottolineato Alice Stefanizzi, direttrice marketing di Fondazione Progetto Arca - Siamo in estate, le mense chiudono, che si mette a tavola la sera quando la ristorazione scolastica non ha più nulla da darti? E quindi noi cerchiamo di trovare dei luoghi in cui far mangiare le persone. Abbiamo aperto dei market solidali in cui le persone possano andare a fare la spesa gratuitamente, possono prendere quello che vogliono e soprattutto possono decidere cosa mangiare, come se facessero la spesa normalmente".

Ha preso parte all'incontro anche Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze alla Camera: "Proprio dalla sede del Meeting di Rimini bisogna comprendere quale sia il valore della sussidiarietà. Le istituzioni devono raccogliere le istanze che il territorio, il tessuto sociale ed economico nelle varie comunità danno rispetto alla volontà di concedere e di dare disponibilità a supportare chi è più in difficoltà o anche a creare situazioni che siano a supporto delle famiglie della persona".



