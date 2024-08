Questa notte a Marina di Ravenna un 15enne è stato ferito, in maniera non grave, a colpi di coltello fuori da una discoteca. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia.

Secondo quanto finora ricostruito, il ragazzino attorno alle 4.30 è stato aggredito, per motivi al vaglio, da un gruppetto di giovani. Tutto è partito da una discussione dentro al locale.

Gli agenti hanno identificato varie persone. Il 15enne è stato accompagnato in ospedale.



