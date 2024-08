Finisce con l'auto fuori strada, 22enne muore a Rimini

Incidente mortale questa mattina, attorno alle 5, a Rimini, in via Monte Cieco, al confine con la Repubblica di San Marino. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni, Alberto Battistini, di Santarcangelo. Il ragazzo era a bordo di una Bmw, a quanto pare noleggiata nella Repubblica del Titano, e secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Rimini, il 22enne, nell'affrontare la curva, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo poi fuori strada.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente, la strada è stata chiusa per alcune ore per permettere i rilievi del caso. Sul posto, oltre alla polizia locale, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente, è intervenuto anche il 118.



