Casadeipensieri alla Festa dell'Unità con i grandi della storia

Il 2024 è "un anno di cambiamenti" per Casadeipensieri, l'ormai tradizionale rassegna culturale della Festa dell'Unità di Bologna, che propone un palinsesto ricchissimo di incontri, dibattiti e musica che dal 29 agosto al 22 settembre al Parco Nord. A illustrare il programma - che comprende 44 incontri in presenza e online - sono stati il direttore artistico di Casadeipensieri Davide Ferrari, Marilena Pillati, responsabile del programma della Festa e sindaco di San Lazzaro di Savena e i professori Piero Mioli e Massimo Meliconi.

"Siamo passati dalla presentazione di libri a eventi che lanciano ogni anno un'idea", ha spiegato Ferrari sottolineando come la scelta sia stata quella di dare "grande attenzione al rapporto tra passato e futuro, con una rivisitazione originale di numerose figure della storia culturale e civile d'Italia e d'Europa". Tra queste anche "Marco Polo, al quale è dedicata l'inaugurazione il 30 agosto, che è stato molto importante perché non è venuto a depredare un mondo lontano dal suo, ma a incontrare e conoscere una civiltà diversa e ricchissima come quella della Cina". "Noi abbiamo la possibilità di andare 'dal passato al futuro' - aggiunge Ferrari, citando lo slogan della rassegna - non perché il presente non ci interessi, ma perché vogliamo cogliere i germi di quello che sarà il nostro avvenire" alla luce degli aventi geopolitici che stanno sconvolgendo il mondo.

Un importante contributo verrà dato anche dagli ospiti internazionali, come la direttrice artistica del Teatro comunale di Bologna, Oksana Lyniv, che riceverà anche una delle 10 targhe Volponi che verranno conferite nel corso della rassegna e sarà protagonista di un incontro dedicato a Puccini il 31 agosto a cui parteciperanno anche la soprano Yulya Tkachenko, la mezzosoprano Lisa Zhao e la soprano Han Sol.

Tra gli ospiti internazionali anche il politologo Yves Meny, che il 5 settembre parlerà del futuro della democrazia, il professor Gabriele Segre, che il 7 settembre ragionerà sul tema della convivenza tra popoli diversi e Ben Eze Amushie, che il 22 settembre farà conoscere storie, tradizioni e poesia della sua Africa della Festa dell'Unità. Parteciperanno alla rassegna anche Pierluigi Bersani e Gianni Cuperlo, oltre agli scrittori Carlo Lucarelli, Simona Vinci, Giampero Rigosi, Valerio Varesi, al professore e critico d'arte Renato Barilli e tanti altri.





