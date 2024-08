A 17 anni rapina un 14enne e gli ruba le scarpe, arrestato

La vittima ha 14 anni, il suo rapinatore, che lo ha aggredito per portargli via le scarpe Nike che aveva addosso, ne ha 17. La vicenda di criminalità che vede protagonisti minorenni è avvenuta nella provincia di Bologna, ed è stata ricostruita dai carabinieri, che hanno arrestato il giovane. Lo stesso 17enne poco prima aveva minacciato con un coltello anche una studentessa di 16 anni.

E' stata quest'ultima a chiedere per prima aiuto ai militari, raccontando di essere stata avvicinata alla fermata degli autobus davanti al municipio da un coetaneo che le aveva puntato addosso un coltello. L'aggressione era stata interrotta proprio dall'avvicinarsi della pattuglia. I carabinieri hanno raccolto la descrizione del giovane, fuggito a piedi. Poco più tardi, si sono sentiti ripetere la stessa descrizione dal 14enne, a sua volta preso di mira nel vicino Parco 2 agosto.

In questo caso il 17enne era riuscito, dietro minacce, a farsi consegnare dal ragazzo il paio di Nike Air che indossava (valore sui 200 euro), lasciandogli le sue vecchie ciabatte. Il 17enne è stato rintracciato ancora in zona, raggiunto dopo un inseguimento a piedi e infine arrestato. Si è scoperto che poche ore prima era uscito arbitrariamente dalla comunità per minori alla quale era affidato, forzando una porta e senza fare rientro nella struttura. Questa volta, dopo l'arresto, è stato portato nel carcere minorile.



