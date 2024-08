'Tu No', concerto-omaggio ricorda il cantautore Piero Ciampi

Un omaggio al cantautore e poeta livornese Piero Ciampi, prematuramente scomparso nel 1980, nel 90/o anniversario della nascita: è 'Tu No', in calendario in prima nazionale lunedì 26 agosto al Chiostro della Casa della Musica di Parma, una produzione commissionata dal Festival della Parola, con Francesco Pelosi (voce e chitarra), Rocco Marchi (tastiera, basso e oggetti sonori) e le punteggiature biografiche su Piero Ciampi di Guido Siliotto.

L'evento alza il sipario sull'edizione 2024 di Musica in-chiostro, rassegna di fine estate "dove note e parole si incontrano". Ingresso libero fino a esaurimento posti, senza prenotazione. Nonostante non abbia mai raggiunto la fama di altri cantautori, come De André o Guccini, Ciampi è stato un artista unico e originale, con uno stile poetico e musicale tutto suo. Era un artista molto particolare, che ha sempre cercato di rimanere fedele a se stesso e alla sua arte, senza mai compromettere la sua visione: un poeta maledetto, un'anima inquieta che ha sempre cercato di esprimere la sua verità attraverso la musica e la poesia.

Tra le curiosità su Piero Ciampi, si racconta che fosse solito scrivere le sue canzoni su quaderni scolastici, e che spesso le registrazioni delle sue canzoni fossero fatte in modo molto casuale, con l'artista che cantava e suonava la chitarra in una stanza, mentre un amico registrava il tutto con un registratore a cassette. Ciampi ha scritto molte canzoni che sono diventate dei classici della canzone d'autore italiana, come Il vino, La ballata dell'amore cieco, Il ragazzo del cielo, Perduto amore, La musica è finita e Tu no, che dà il nome al concerto.



