Incendio in un capannone di materie plastiche nel Reggiano

Un incendio è scoppiato, nelle prime ore della mattina, nel capannone della 'Iblu', un'azienda specializzata in lavorazione di rifiuti plastici a Cadelbosco (Reggio Emilia). I vigili del fuoco sono impegnati per lo spegnimento.

A quanto si apprende l'incendio ha interessato alcuni macchinari per la lavorazione della plastica e il magazzino, ma è stata evitata la propagazione delle fiamme nelle strutture vicine. Non risultano persone coinvolte o ferite.

Al momento i tecnici di Arpae, l'azienda regionale per l'ambiente, non hanno individuato particolari problemi anche se rilevazioni più approfondite continueranno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA